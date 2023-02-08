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  • У Дніпрі мешканці лівого берегу пропонують перейменувати відомий базар

У Дніпрі мешканці лівого берегу пропонують перейменувати відомий базар

Сьогодні 11:23
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Мешканці лівого берегу пропонують перейменувати місцевий ринок.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці лівого берегу пропонують перейменувати відомий базар

Мешканці лівого берегу дискутують над тим, щоб перейменувати місцевий ринок “Комінтерновський”. Таку пропозицію озвучили в спільноті “Амур.Дніпро”. 

Дніпряни зазначають, що цю назву вже давно пора декомунізувати. Серед можливих найменувань: Старомостовий (через близькість до Старого мосту), Амурський (на честь району) або Підмостовий. Втім, більшість схиляється до того, що базар не потрібно перейменовувати, а треба знести, бо він уже втратив популярність і купляти там немає чого. 

Навіщо потрібен цей горе-ринок? Два кіоски в три ряди и калюжа на виїзді. Звільнити місце та зробити дорогу, – пише дніпрянка Наталя. 

На місці ринку пропонують облаштувати або дорогу, або пішохідну зону. Втім, це тільки плани місцевих мешканців, як буде далі покаже час. 

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