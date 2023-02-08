У Дніпрі мешканці лівого берегу пропонують перейменувати відомий базар

Мешканці лівого берегу пропонують перейменувати місцевий ринок.

Мешканці лівого берегу дискутують над тим, щоб перейменувати місцевий ринок “Комінтерновський”. Таку пропозицію озвучили в спільноті “Амур.Дніпро”.

Дніпряни зазначають, що цю назву вже давно пора декомунізувати. Серед можливих найменувань: Старомостовий (через близькість до Старого мосту), Амурський (на честь району) або Підмостовий. Втім, більшість схиляється до того, що базар не потрібно перейменовувати, а треба знести, бо він уже втратив популярність і купляти там немає чого.

Навіщо потрібен цей горе-ринок? Два кіоски в три ряди и калюжа на виїзді. Звільнити місце та зробити дорогу, – пише дніпрянка Наталя.

На місці ринку пропонують облаштувати або дорогу, або пішохідну зону. Втім, це тільки плани місцевих мешканців, як буде далі покаже час.

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