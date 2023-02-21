У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

Сьогодні, 21 лютого, мешканці житлових масивів Покровський, Червоний Камінь та Парус скаржаться на поганий напір води.

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з пошкодженням водопроводу на вул. Набережна Заводська.

Тому тимчасово було знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на цих житломасивах. Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул. Гладкова, 3 знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на

вул. Гладкова, 3, 5, 7, 7а;

просп. Богдана Хмельницького, 133б.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

Крім того, без води сьогодні залишилися мешканці:

просп. Богдана Хмельницького, 119-127;

вул. Казакевича, 1, 3;

просп. Петра Калнишевського, 15;

вул. Осінньої, 19;

вул. Аксакова;

вул. Міськдачі;

вул. Радіо;

вул. Піхоти Короля, 1-22;

просп. Гагаріна, 119-125.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

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