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  • У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

Сьогодні 11:59
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Сьогодні, 21 лютого, мешканці житлових масивів Покровський, Червоний Камінь та Парус скаржаться на поганий напір води.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з пошкодженням водопроводу на вул. Набережна Заводська.

Тому тимчасово було знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на цих житломасивах. Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул. Гладкова, 3 знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на

  • вул. Гладкова, 3, 5, 7, 7а;
  • просп. Богдана Хмельницького, 133б.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

Крім того, без води сьогодні залишилися мешканці:

  • просп. Богдана Хмельницького, 119-127;
  • вул. Казакевича, 1, 3;
  • просп. Петра Калнишевського, 15;
  • вул. Осінньої, 19;
  • вул. Аксакова;
  • вул. Міськдачі;
  • вул. Радіо;
  • вул. Піхоти Короля, 1-22;
  • просп. Гагаріна, 119-125.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причинаУкраїнська

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