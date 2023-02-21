У Дніпрі мешканці деяких житломасивів скаржаться на поганий напір води: причина

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з пошкодженням водопроводу на вул. Набережна Заводська.
Тому тимчасово було знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на цих житломасивах. Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на вул. Гладкова, 3 знижено тиск води на верхніх поверхах будинків на
Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.
Крім того, без води сьогодні залишилися мешканці:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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