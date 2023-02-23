У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернуть

Сьогодні, 23 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Немировича-Данченка, 54; вул. Малиновій, 33 (сел. Новоолександрівка); вул. Королеви Єлизавети II, 18 припинено водопостачання:

вул. Немировича-Данченка, 42-68;

вул. Агнії Барто, 7, 13, 17;

вул. 20 річчя Перемоги, 55;

вул. Малинової;

вул. Мостової;

вул. Королеви Єлизавети II;

вул. Володимира Мономаха.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, аварійні роботи проводяться на ПНС на просп. Миру, 59. Тому припинено водопостачання:

просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання теж обіцяють відновити протягом дня.

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