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У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернуть

Сьогодні 12:58
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Сьогодні, 23 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернуть

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Немировича-Данченка, 54; вул. Малиновій, 33 (сел. Новоолександрівка); вул. Королеви Єлизавети II, 18 припинено водопостачання:

  • вул. Немировича-Данченка, 42-68;
  • вул. Агнії Барто, 7, 13, 17;
  • вул. 20 річчя Перемоги, 55;
  • вул. Малинової;
  • вул. Мостової;
  • вул. Королеви Єлизавети II;
  • вул. Володимира Мономаха.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернуть

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернуть

Крім того, аварійні роботи проводяться на ПНС на просп. Миру, 59. Тому припинено водопостачання:

  • просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання теж обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернуть

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Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернутьУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернутьРусский

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