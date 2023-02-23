У Дніпрі мешканці деяких вулиць залишилися без води: коли повернуть

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Немировича-Данченка, 54; вул. Малиновій, 33 (сел. Новоолександрівка); вул. Королеви Єлизавети II, 18 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, аварійні роботи проводяться на ПНС на просп. Миру, 59. Тому припинено водопостачання:
Водопостачання теж обіцяють відновити протягом дня.
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