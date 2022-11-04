У Дніпрі мешканці деяких великих проспектів залишилися без води: подробиці

Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, ремонтні роботи проводяться на вул. Володимира Антоновича, 13.

Тому припинено водопостачання:

вул. Володимира Антоновича, 4, 29, 13, 10, 6;

просп. Олександра Поля, 27д;

просп. Пушкіна, 11, 13, 15.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на чотири дні відключать газ: усі адреси.

Читайте також:

Українська

Автор: