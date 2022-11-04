Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі мешканці деяких великих проспектів залишилися без води: подробиці

У Дніпрі мешканці деяких великих проспектів залишилися без води: подробиці

Сьогодні 13:01
просмотров

Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких великих проспектів залишилися без води: подробиці

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, ремонтні роботи проводяться на вул. Володимира Антоновича, 13.

Тому припинено водопостачання:

  • вул. Володимира Антоновича, 4, 29, 13, 10, 6;
  • просп. Олександра Поля, 27д;
  • просп. Пушкіна, 11, 13, 15.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких великих проспектів залишилися без води: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на чотири дні відключать газ: усі адреси.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці деяких великих проспектів залишилися без води: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Перевіряли об’єкти в Дніпрі та Жовтих Водах: МАГАТЕ не знайшла “брудну бомбу” в Україні
    Новини Дніпра
    Вчора 19:25
    Перевіряли об’єкти в Дніпрі та Жовтих Водах: МАГАТЕ не знайшла “брудну бомбу” в Україні

    Нещодавно росія заявила, що Україна готує "брудну бомбу", яку планує…

    У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 16:13
    У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)

    3 листопада в Нікополі сталася ДТП внаслідок якої постраждала жінка.

    У Кривому Розі під деревом знайшли гранати та магазин від автомата
    Новини Дніпра
    Вчора 15:37
    У Кривому Розі під деревом знайшли гранати та магазин від автомата

    Оце так знахідка.

    На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся MINI Cooper
    Новини Дніпра
    Вчора 14:49
    На Дніпропетровщині на трасі під час руху загорівся MINI Cooper

    У середу, 2 листопада, о 19:48 на лінію «101» повідомили…

    Наверх