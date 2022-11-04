У Дніпрі мешканці деяких великих проспектів залишилися без води: подробиці

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, ремонтні роботи проводяться на вул. Володимира Антоновича, 13.
Тому припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на чотири дні відключать газ: усі адреси.
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