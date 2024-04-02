У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності

У Дніпрі медики МСЕК систематично вимагали хабарі під час оформлення груп інвалідності.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Так, за даними слідства, організатор – голова комісії МСЕК, залучивши трьох медиків, розробили схему одержання хабарів під час оформлення груп інвалідності. Підозрювані вимагали неправомірну вигоду у людей, які мали право на отримання чи продовження групи інвалідності, зокрема, у поранених військовослужбовців.

Фігуранти обіцяли забезпечити позитивне рішення МСЕК, а також допомогти із всіма необхідними довідками і процедурами.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури чотирьом працівникам міжрайонної медико-соціальної експертної комісії повідомлено про підозру. Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі офіцер НГУ вимагав хабар від підлеглого.

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