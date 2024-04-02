У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності - Днепр Инфо
У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності
просмотров
Сегодня 11:51

У Дніпрі медики МСЕК систематично вимагали хабарі під час оформлення груп інвалідності.

Новости Днепра про У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Так, за даними слідства, організатор – голова комісії МСЕК, залучивши трьох медиків, розробили схему одержання хабарів під час оформлення груп інвалідності. Підозрювані вимагали неправомірну вигоду у людей, які мали право на отримання чи продовження групи інвалідності, зокрема, у поранених військовослужбовців.

Фігуранти обіцяли забезпечити позитивне рішення МСЕК, а також допомогти із всіма необхідними довідками і процедурами.

Новости Днепра про У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності

Новости Днепра про У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури чотирьом працівникам міжрайонної медико-соціальної експертної комісії повідомлено про підозру. Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі офіцер НГУ вимагав хабар від підлеглого.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідностіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідностіРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    У Дніпрі два дні поспіль температура повітря б’є багаторічні рекорди
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:17
    У Дніпрі два дні поспіль температура повітря б’є багаторічні рекорди

    У Дніпрі знову зафіксували температурний рекорд.

    Символізує любов та вишуканість: у Дніпрі на Успенській площі розквітла чарівна магнолія (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:28
    Символізує любов та вишуканість: у Дніпрі на Успенській площі розквітла чарівна магнолія (ФОТО)

    Дніпро розквітає!

    У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:34
    У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси

    Попередньо, травмувалась пасажирка автобуса.

    У Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол, втрапив в ДТП: що відомо
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:00
    У Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол, втрапив в ДТП: що відомо

    Транспортний засіб перебуває у розшуку як викрадений.