У Дніпрі масштабні зміни в роботі громадського транспорту: усі деталі

Не чекайте дарма.

У Дніпрі після ракетної атаки є значні зміни в роботі транспорту.

Станом на 13:25:

– тролейбуси «А» та «Б» курсують через просп. Олександра Поля;

– тролейбуси №19 курсують до просп. Олександра Поля;

– автобус №34 за схемою вул. Робоча – вул. Національної Гвардії – вул. Савченко до просп. Поля – просп. Богдана Хмельницького і далі за маршрутом;

– автобуси №87А та №106 замість вул. Робоча прямують через просп. Поля;

– автобуси №87Б та №155 по вул. Антоновича – просп. Поля і далі за маршрутом;

– автобуси №146А та №146Б працюють єдиним маршрутом без кільцевого режиму: від перехрестя вул. Робочої/вул. Криворізької у напрямку вул. Київської, до перехрестя просп. Богдана Хмельницького/вул. Незалежності у напрямку просп. Дмитра Яворницького.

– автобус №113 – від ЦУМу до вул. Незалежності;

– автобус №156 тимчасово призупинив рух.

А ось трамвай №11, який раніше призупиняв рух, знову курсує.

Про відновлення роботи маршрутів у штатному режимі буде повідомлено додатково.

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