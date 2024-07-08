Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі масштабні зміни в роботі громадського транспорту: усі деталі

Сьогодні 13:41
просмотров

Не чекайте дарма.

Новости Днепра про У Дніпрі масштабні зміни в роботі громадського транспорту: усі деталі

У Дніпрі після ракетної атаки є значні зміни в роботі транспорту. 

Станом на 13:25:

– тролейбуси «А» та «Б» курсують через просп. Олександра Поля;
– тролейбуси №19 курсують до просп. Олександра Поля;
– автобус №34 за схемою вул. Робоча – вул. Національної Гвардії – вул. Савченко до просп. Поля – просп. Богдана Хмельницького і далі за маршрутом;
– автобуси №87А та №106 замість вул. Робоча прямують через просп. Поля;
– автобуси №87Б та №155 по вул. Антоновича – просп. Поля і далі за маршрутом;
– автобуси №146А та №146Б працюють єдиним маршрутом без кільцевого режиму: від перехрестя вул. Робочої/вул. Криворізької у напрямку вул. Київської, до перехрестя просп. Богдана Хмельницького/вул. Незалежності у напрямку просп. Дмитра Яворницького.
– автобус №113 – від ЦУМу до вул. Незалежності;
– автобус №156 тимчасово призупинив рух.

А ось трамвай №11, який раніше призупиняв рух, знову курсує. 

Про відновлення роботи маршрутів у штатному режимі буде повідомлено додатково.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі масштабні зміни в роботі громадського транспорту: усі деталіУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих через ранковий удар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:26
    У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих через ранковий удар

    У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ранковий ракетний удар.

    9 липня у Кривому Розі оголошено День жалоби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:52
    9 липня у Кривому Розі оголошено День жалоби

    У Кривому Розі оголосили траур 9 липня.

    У Дніпрі внаслідок ракетної атаки є загиблий
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:09
    У Дніпрі внаслідок ракетної атаки є загиблий

    Під час ракетної атаки на Дніпро загинула людина.

    У Дніпрі четверо поранених через ранковий удар, один із них – важкий
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    У Дніпрі четверо поранених через ранковий удар, один із них – важкий

    У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ракетний обстріл

    Наверх