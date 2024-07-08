У Дніпрі масштабні зміни в роботі громадського транспорту: усі деталі

У Дніпрі після ракетної атаки є значні зміни в роботі транспорту.
Станом на 13:25:
– тролейбуси «А» та «Б» курсують через просп. Олександра Поля;
– тролейбуси №19 курсують до просп. Олександра Поля;
– автобус №34 за схемою вул. Робоча – вул. Національної Гвардії – вул. Савченко до просп. Поля – просп. Богдана Хмельницького і далі за маршрутом;
– автобуси №87А та №106 замість вул. Робоча прямують через просп. Поля;
– автобуси №87Б та №155 по вул. Антоновича – просп. Поля і далі за маршрутом;
– автобуси №146А та №146Б працюють єдиним маршрутом без кільцевого режиму: від перехрестя вул. Робочої/вул. Криворізької у напрямку вул. Київської, до перехрестя просп. Богдана Хмельницького/вул. Незалежності у напрямку просп. Дмитра Яворницького.
– автобус №113 – від ЦУМу до вул. Незалежності;
– автобус №156 тимчасово призупинив рух.
А ось трамвай №11, який раніше призупиняв рух, знову курсує.
Про відновлення роботи маршрутів у штатному режимі буде повідомлено додатково.
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