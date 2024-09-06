У Дніпрі масштабна природна пожежа ледь не знищила притулок для постраждалих від війни тварин (ФОТО)

Дніпропетровщину охопили природні пожежі і одне із таких масштабних займань ледь не знищило притулок для тварин.
У селі Антонівка Дніпровського району, 5 вересня, сталася масштабна пожежа на полі біля притулку “Друг”. У приміщеннях в той момент, коли вогонь потроху підбирався до будівель, перебували евакуйовані із зони бойових дій тварини.
За словами волонтерів, майже 500 собак були в небезпеці.
Вогонь навкруги! Тварини, яких вивозили з фронту, зараз можуть просто згоріти! Півдня ДСНС намагається приборкати пожежу, а воно все горить! Може в кого є які зв’язки, може тегнути когось, може хтось ще чим може допомогти – потрібна будь-яка допомога від вас, друзі! – били на сполох волонтери.
Зранку 6 вересня волонтери повідомили, що з притулком та тваринами все добре. Рятувальники змогли приборкати вогонь та не допустити його поширення на будівлі.
Тяжкий був день. Слава Богу обійшлося. Дякую нашим вогнеборцям. Перші три години гасили самі. Лопати, вода з колодязя. Усі працівники залишалися до приїзду ДСНС, – коментують події у притулку.
Волонтери кажуть, що згоріло кілька будинків місцевих. До притулку вогонь підібрався на 30 метрів, але займання вчасно приборкали.
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