У Дніпрі маршрутка їздить з додатковим кондиціонером, але є нюанс

Так, у автобусі 95 під пасажирським сидінням видніється отвір, з якого видно дорогу.
Це помітив пасажир маршрутки та зняв ситуацію на відео. Його опублікували у місцевому телеграм-каналі.
“95-та. Ранок починається. Непогані місця”, – каже на відео чоловік.
У мережі також пожартували, що це додаткова система вентиляції.
Нагадаємо, поскаржитися на аварійний стан маршруток у Дніпрі можна через офіційні сторінки Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури створені у Faceboоk, Instagram, і Telegram.
Залишити скаргу або пропозицію щодо роботи міського громадського транспорту можна також на гарячій лінії міської ради: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.
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