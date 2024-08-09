У Дніпрі маршрутка їздить з додатковим кондиціонером, але є нюанс

У мережі висміяли аварійний стан однієї з маршруток Дніпра.

Так, у автобусі 95 під пасажирським сидінням видніється отвір, з якого видно дорогу.

Це помітив пасажир маршрутки та зняв ситуацію на відео. Його опублікували у місцевому телеграм-каналі.

“95-та. Ранок починається. Непогані місця”, – каже на відео чоловік.

У мережі також пожартували, що це додаткова система вентиляції.

Нагадаємо, поскаржитися на аварійний стан маршруток у Дніпрі можна через офіційні сторінки Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури створені у Faceboоk, Instagram, і Telegram.

Залишити скаргу або пропозицію щодо роботи міського громадського транспорту можна також на гарячій лінії міської ради: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.

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