У Дніпрі маршрут 113 тимчасово змінить напрямок руху

Один з популярних маршрутів змінив рух.

Про це повідомили у Департаменті транспорту ДМР.

До 12:00 автобусний маршрут №113 працюватиме До ТЦ Аполло, без заїзду до тупика.

Окрім того, сьогодні громадськіий транспорт продовжує працювати зі змінами у зв’язку з проведенням робіт на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери.:

тролейбуси №5 курсуватимуть від вул. Незалежності через просп. Олександра Поля, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу по зупинках тролейбусів «Б». Далі — за своїм маршрутом;

трамваї №17 призупинять рух;

трамваї №5, №12 курсуватимуть до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка;

трамваї №14 від Залізничного вокзалу курсуватимуть через вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича та далі за своїм маршрутом. Буде введено тимчасову зупинку на вул. Степана Бандери для можливості пересадки пасажирів на інші маршрути електротранспорту;

автобуси №73 у напрямку залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом. У зворотному напрямку – без змін;

автобуси №155 у напрямку залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом. У зворотному напрямку – за звичним маршрутом.

А також у зв’язку з ремонтом мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого:

автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об?їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об?їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Нагадаємо, у Дніпрі зранку пролунала серія вибухів. Очікуємо на офіційну інформацію.

Враховуйте все вищезазначене при плануванні поїздок.

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