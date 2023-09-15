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У Дніпрі мамам дітей, які народилися на День міста, можуть виплатити гроші

Сьогодні 18:40
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У Дніпрі можуть надати матеріальну допомогу жінкам, які народили на День міста.

Новости Днепра про У Дніпрі мамам дітей, які народилися на День міста, можуть виплатити гроші

Усього 14 жінок народили на День міста у 2023 році. Тепер новоспеченим матусям можуть виплатити матеріальну допомогу. Про це йдеться в проєкті розпорядження, який опублікували на сайті міськради Дніпра. 

Очікувана сума виплат – 10 тисяч гривень. Тож з міського бюджету мають перерахувати 140 тисяч гривень департаменту соцполітики, який виплатить ці кошти дніпрянкам, які народили на День міста. 

Зауважимо, що міський голова ще не підписав документ, тож можуть бути зміни. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі мамам дітей, які народилися на День міста, можуть виплатити гроші

Минулого року жінки, які народили на День міста, теж отримали фінансову допомогу. Тоді на світ з’явилося 20 маленьких дніпрян.

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Новости Днепра про У Дніпрі мамам дітей, які народилися на День міста, можуть виплатити грошіУкраїнська

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