У Дніпрі мама залишила 2-річну дитину посеред вулиці та хотіла втекти

На допомогу прийшли перехожі.

У четвер, 6 жовтня, на проспекті Олександра Поля 39-річна жінка хотіла покинути свою дитину. Про це поліціянтам повідомили перехожі, які зупинили жінку, пише Репортер.

Приїхавши на виклик, поліціянти побачили маму та її 2-річну дитину. Очевидці розповіли, що нетвереза жінка залишила малечу посеред вулиці, а сама пішла в автомобіль до якогось чоловіка. Проте, коли вона побачила стурбованих дніпрян, то почала кричати на них, і говорити, що ті забрали в неї дитину.

Налякану дитину забрали до лікарні, а на місце викликали ювенальну поліцію, яка буде розбиратися у справі.