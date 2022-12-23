У Дніпрі безробітна мама двох дітей вкрала у “Сільпо” продуктів майже на 2 тисячі гривень

У Дніпрі жінка крала продукти із супермаркету.

Про це йдеться в вироку опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, 15 серпня дніпрянка набрала продуктів майже на 2 тисячі гривень, а потім намагалася винести їх з супермаркету. Проте їй це не вдалося і жінку затримали охоронці.

У пакеті були майонез, ковбаса, сирки, кава, масло, солодощі та дитячі йогурти. Відомо, що жінка безробітна та має двох неповнолітніх дітей. У суді свою провину вона визнала та покаялася. Через це суд трохи пом’ягчив їй покарання.

Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років ув’язнення з випробувальним строком на 2 роки.

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