У Дніпрі майже повністю знеструмлена багатоповерхівка, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червня

Про це повідомляють у Міненерго у публікації щодо енергетичної ситуації в регіонах.
Залишаються без напруги 115 абонентів у багатоповерховому будинку в м. Дніпро, в який влучила ворожа ракета 28 червня, – йдеться у дописі.
Також повідомлялося, що через ворожі атаки 3 липня було знеструмлено 81 абонента, зранку електропостачання було відновлено. З технологічних причин декілька юридичних осіб наразі без електропостачання.
Наразі у Дніпрі відключили світло за деякими адресами у зв’язку з проведенням планових робіт. Також діють графіки відключення світла.
Нагадаємо, 4 липня у Дніпрі оголошено траур. Вчора під завалами багатоповерхівки, яка була наполовину знищена внаслідок російської атаки по Дніпру 28 червня, знайшли тіло ще однієї людини. Внаслідок вранішньої атаки на Дніпро 3 липня загинуло вже шестеро.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі судитимуть посадовців та трьох підприємців за розтрату бюджетних…
У Кривому Розі існує ландшафтний заказник, який раніше був промзоною.
У Дніпрі містяни продовжують відпочивати на пляжах, які офіційно зачинені.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині через зарядний пристрій ледь не…