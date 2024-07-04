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У Дніпрі майже повністю знеструмлена багатоповерхівка, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червня

Сьогодні 13:36
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Багатоповерхівка у Дніпрі, яка була частково зруйнована внаслідок ракетної атаки 28 червня, майже повістню знеструмлена.

Новости Днепра про У Дніпрі майже повністю знеструмлена багатоповерхівка, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червня

Про це повідомляють у Міненерго у публікації щодо енергетичної ситуації в регіонах.

Залишаються без напруги 115 абонентів у багатоповерховому будинку в м. Дніпро, в який влучила ворожа ракета 28 червня, – йдеться у дописі.

Також повідомлялося, що через ворожі атаки 3 липня було знеструмлено 81 абонента, зранку електропостачання було відновлено. З технологічних причин декілька юридичних осіб наразі без електропостачання. 

Наразі у Дніпрі відключили світло за деякими адресами у зв’язку з проведенням планових робіт. Також діють графіки відключення світла.

Нагадаємо, 4 липня у Дніпрі оголошено траур. Вчора під завалами багатоповерхівки, яка була наполовину знищена внаслідок російської атаки по Дніпру 28 червня, знайшли тіло ще однієї людини. Внаслідок вранішньої атаки на Дніпро 3 липня загинуло вже шестеро.

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Новости Днепра про У Дніпрі майже повністю знеструмлена багатоповерхівка, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі майже повністю знеструмлена багатоповерхівка, яка була понівечена внаслідок атаки 28 червняРусский

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