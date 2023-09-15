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  • У Дніпрі майже на тиждень планують перекрити вулицю в АНД районі: подробиці

У Дніпрі майже на тиждень планують перекрити вулицю в АНД районі: подробиці

Сьогодні 10:00
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Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень планують перекрити вулицю в АНД районі: подробиці

У Дніпрі у зв’язку з ремонтом дороги планується перекриття руху транспорту по вулиці Котляревського, що в Амур-Нижньодніпровському районі.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

У документі сказано, що роботи будуть тривати з 25 до 30 вересня.

Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень планують перекрити вулицю в АНД районі: подробиці

До цього часу комунальники мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та відповідні дорожні знаки. Крім того, необхідно забезпечити безпечний рух пішоходів і організувати тимчасову схему руху транспорту.

Зазначимо, мер Дніпра ще не підписав документ, тож він поки не набрав чинності.

Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень планують перекрити вулицю в АНД районі: подробиці

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Новости Днепра про У Дніпрі майже на тиждень планують перекрити вулицю в АНД районі: подробиціУкраїнська

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