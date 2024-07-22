У Дніпрі люди у військовій формі нібито намагались затримати чоловіка, за якого заступилися перехожі: офіційний коментар

У ТЦК прокоментували відео, яке поширилося в мережі.

19 липня у місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому можна побачити двох чоловіків у військовій формі та поліціянта, які затримують хлопця. Молодому хлопцю на допомогу прийшли двоє жінок та намагалися перешкодити затриманню, в ході цього між військовими та цивільними виник конфлікт.

Зауважимо, що перед публікацією відео відредагували та зробили розважальним – поставили драматичну мелодію, обрізали та додали частини з різних ракурсів. А на останній фрагмент додали пісню “Relax, take it easy”, що означає “розслабся, заспокойся”.

Під дописом очевидці пишуть:

У TikTok завірусилося відео, як стверджується, з Дніпра, де люди у військовій формі разом з поліцією намагаються затримати чоловіка, за якого заступилися перехожі.

Містян неабияк обурив даний інцидент та ствердження свідків щодо нього.

Вже наступного дня, 20 липня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП прокоментували відео інциденту та пояснили ситуацію.

У соціальних мережах поширюються змонтовані відео, на яких зафіксовано частину конфліктної ситуації під час роботи у місті Дніпро групи оповіщення у складі співробітників Національної поліції та військовослужбовців Збройних Сил України, які виконували заходи з оповіщення військовозобов’язаних громадян України.

Як вказано у публікації ТЦК, “агресивно налаштовані цивільні” відкрито провокували бійку, використовуючи ненормативну лексику та погрози в бік військовослужбовців та правоохоронців.

З’ясувалося, що чоловік, якого затримували, тривалий час свідомо ігнорував виклики до ТЦК та СП, відмовлявся від прибуття у військкомат, поводив себе агресивно та не реагував на заклики військових до коректного спілкування.

Цей громадянин разом із іншими цивільними зумисно провокували наростання конфліктної ситуації для привернення уваги, – написали в публікації.

У дописі ТЦК та СП закликають дотримуватись інформаційної гігієни та перевіряти джерела інформації перед тим, як далі поширювати публіковані матеріали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що про штраф від ТЦК можна буде дізнатися в «Дії»: як будуть штрафувати.

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