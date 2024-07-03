У Дніпрі лунає серія вибухів: не покидайте укриття

У Дніпрі лунає повітряна тривога, перший вибух почули близько 08:45.
Наразі пролунало декілька вибухів, очільник ОДА Сергій Лисак просить залишатися в укриттях.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракету через Запоріжжя у напрямку Дніпро/Павлоград.
Зберігайте спокій, не покидайте укриття! Не наближайтесь до вікон.
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