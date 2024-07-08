У Дніпрі лунає серія вибухів: не покидайте укриття

Жителі Дніпра почули вибух.

У Дніпрі під час повітряної тривоги жителі почули щонайменше три потужних вибухи.

Тривога розпочалася о 09:46. Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. О 09:24 було відомо про пуски керованих авіаційних бомб.

Перший вибух пролунав близько 10:41, другий – через декілька хвилин.

О 10:37 повідомили про ракету в напрямку до Дніпра. О 10:42 Повітряні Сили закликають залишатися в укриттях.

О 10:47 Повітряні Сили знову повідомляють про ракету на Дніпро.

Станом на 10:50 пролунав третій вибух, залишайтеся в укриттях!

Очільник ДОР Микола Лукашук закликає не ігнорувати тривогу,не покидати безпечні місця до кінця повітряної тривоги.

UPD: О 10:55 містяни почули ще один потужний вибух.

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