У Дніпрі лунає серія вибухів: не покидайте укриття

У Дніпрі під час повітряної тривоги жителі почули щонайменше три потужних вибухи.
Тривога розпочалася о 09:46. Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. О 09:24 було відомо про пуски керованих авіаційних бомб.
Перший вибух пролунав близько 10:41, другий – через декілька хвилин.
О 10:37 повідомили про ракету в напрямку до Дніпра. О 10:42 Повітряні Сили закликають залишатися в укриттях.
О 10:47 Повітряні Сили знову повідомляють про ракету на Дніпро.
Станом на 10:50 пролунав третій вибух, залишайтеся в укриттях!
Очільник ДОР Микола Лукашук закликає не ігнорувати тривогу,не покидати безпечні місця до кінця повітряної тривоги.
UPD: О 10:55 містяни почули ще один потужний вибух.
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