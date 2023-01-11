У Дніпрі лікують хворого на малярію

У Дніпрі зафіксували випадок захворювання на малярію.

Про це сказано в тижневому звіті на сайті Дніпропетровського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.

Відомо, що експерти провели епідеміологічне розслідування і виявили, що хворий прибув в Україну з Молдови. До цього він деякий час був в одній з країн Африки.

Наразі хворий отримує медичну допомогу в умовах інфекційного стаціонару. У МОЗ зазначили, що тривають протиепідемічні заходи.

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