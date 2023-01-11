У Дніпрі лікують хворого на малярію

Про це сказано в тижневому звіті на сайті Дніпропетровського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.
Відомо, що експерти провели епідеміологічне розслідування і виявили, що хворий прибув в Україну з Молдови. До цього він деякий час був в одній з країн Африки.
Наразі хворий отримує медичну допомогу в умовах інфекційного стаціонару. У МОЗ зазначили, що тривають протиепідемічні заходи.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі патрульні затримали "лісорубів", які напиляли вантажівку деревини.
У Дніпрі перевіряли інформацію про мінування.
Вночі 11 січня російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район із…
У середу, 11 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…