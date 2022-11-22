У Дніпрі лікарі дістали з горла дитини штучний ніготь: коментар лікаря

У Дніпрі лікарі дістали із горла дитини фрагмент нарощеного нігтя.

Про це повідомляє медик Сергій Щудро.

Ніготь, який дитина, мабуть, проковтнула, застряг під голосовими зв’язками в горлі і завдавав дискомфорту.

Ще один схожий випадок стався з іншою дитиною. З його горла дістали шматок курячої кістки.

Лікар каже, що у обох дітей були схожі симптоми, але причину медики виявили не одразу.

“Діти зверталися по медичну допомогу за місцем проживання з тривалим кашлем, осиплим голосом. На жаль, позитивної відповіді на лікування не було. Після консультації пульмонолога було запідозрено стороннє тіло дихальних шляхів”, – розповів Сергій Щудро.

Нині діти почуваються добре та виписані додому.

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