У Дніпрі лікарі дістали з горла дитини штучний ніготь: коментар лікаря

Про це повідомляє медик Сергій Щудро.
Ніготь, який дитина, мабуть, проковтнула, застряг під голосовими зв’язками в горлі і завдавав дискомфорту.
Ще один схожий випадок стався з іншою дитиною. З його горла дістали шматок курячої кістки.
Лікар каже, що у обох дітей були схожі симптоми, але причину медики виявили не одразу.
“Діти зверталися по медичну допомогу за місцем проживання з тривалим кашлем, осиплим голосом. На жаль, позитивної відповіді на лікування не було. Після консультації пульмонолога було запідозрено стороннє тіло дихальних шляхів”, – розповів Сергій Щудро.
Нині діти почуваються добре та виписані додому.
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