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  • У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних

У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних

Сьогодні 21:59
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У Дніпрі стартував повноцінний сезон баштанних.

Новости Днепра про У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних

Продавати українські кавуни цьогоріч почали на тиждень раніше. Спочатку ціни кусалися та були вищими ніж торік, але зараз вони потроху летять вниз, хоча до розпалу сезону баштанних ще досить довго.
 
На початку літа фахівці прогнозували дефіцит український баштанних на ринку, адже другий рік поспіль немає постачання кавунів з Херсонщини. Проте поки що ситуація зовсім інша. 
 
Якщо в перших числах липня за кілограм кавуна просили в середньому по 40 гривень, то пізніше ціна знизилася до 30, а зараз можна знайти баштанні і за 18 гривень/кілограм. Причина різкого зниження вартості цієї сезонної ягоди – їх багато. Постачання кавунів перевищило очікування продавців. 
 
Фермери припускають, що ціни продовжать своє падіння, адже кавунів багато, а людей які хочуть їх придбати значно менше. Звичайно, ціни 5 гривень/кілограм ми вже не побачимо, але в пік сезону вони можуть коштувати в середньому по 15 гривень. 
 
Тож якщо не хочете переплачувати, то краще почекати днів 10, коли сезон кавунів буде в розпалі. 
 
Наразі ціни в супермаркетах Дніпра ще кусаються. До прикладу, у супермаркеті Варус кілограм кавуна продають за 30 гривень. Що цікаво, минулого тижня була ж така ціна, але було вказано, що вона акційна. Зараз же такої позначки немає. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних

Поруч зі звичайними смугастими кавунами продають жовті. На ціннику вказано, що вони українські. Ціна кусається. За один кілограм просять 65 гривень, проте ягоди маленькі, тож одна заважить ненабагато. 

Новости Днепра про У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних

Більш демократичні ціни в супермаркеті АТБ. За кілограм українського кавуна просять 25 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних

Не дуже відстають від конкурентів у Сільпо. За звичайний смугастий кавун просять 28 гривень, а за Вогник без кісточок – 45. 

Новости Днепра про У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних

На ринках ситуація схожа, проте середня ціна сягає 25 гривень за кілограм. 

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Новости Днепра про У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштаннихУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштаннихРусский

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