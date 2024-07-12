У Дніпрі кондуктор незвичним способом охолоджував пасажирів, які потерпали від спеки (ВІДЕО)

Кондуктор "охолоджував" пасажирів, які потерпали від спеки.

В одному із тролейбусів Дніпра помітили кондуктора, який досить незвичним способом охолоджував пасажирів, які потерпали від задухи та спеки. На відео, яке поширили в мережі видно, що працівник електротранспорту за допомогою лопатки для кемпінгу обмахував людей, які були в салоні.

Кондуктор знайшов рішення, як охолодити пасажирів. Розпалювач для вогнища в тролейбусі – саме то, що треба. А от якщо без жартів, то погодка убійствєна, – коментують подію в мережі.

У Дніпрі є тролейбуси, де працюють кондиціонери, але не завжди щастить потрапити саме в такий, бо система охолодження працює лише в так званих новеньких тролейбусах. А в старих доводиться рятуватися від спеки підручними предметами.

У коментарях під відео зазначили, що лопатка для кемпінгу насправді досить добре дмухає та охолоджує.

Так воно так добре дмухає, ви тільки спробуйте і не зможете зупинитись. Я зараз з ним у руках спасаюсь від жари, і я не шуткую.

Дніпряни зазначають, що теж їхали в тролейбусі з цим кондуктором, і чоловік дійсно охолоджував пасажирів таким способом.

Який уважний чоловік, клас, – коментують відео містяни.

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