У Дніпрі комунальниця одного із ОСББ вважає українців фашистами

Як повідомили в СБУ, дніпрянка – співробітниця комунальної сфери одного з ОСББ міста, просувала антиукраїнські заклики. До початку повномасштабної війни жінка часто бувала на Росії та на окупованих територіях. Ймовірно, саме тому з початку нового етапу збройної агресії РФ вона почала постити проросійський контент, звеличуючи росіян та принижувати українців.
Дніпрянка повністю повторювала маячню, яку розповідали російські пропагандисти. Українців вона називала фашистами та звинувачувала співвітчизників у національній нетерпимості. Також вона підтримувала ворогів, виправдовуючи їхні дії.
У затриманої знайшли георгіївські стрічки та ноутбук, з якого вона писала антиукраїнські висловлювання.
Читайте також:
Автор:
Як повідомили в СБУ, дніпрянка – співробітниця комунальної сфери одного…
Мешканці та гості Дніпра дуже полюбили ботанічний сад ДНУ. Там…
У Дніпрі зранку на "зебрі" збили школярку.
У Дніпрі опублікували графік канікул в школярів.