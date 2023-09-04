У Дніпрі комунальниця одного із ОСББ вважає українців фашистами

У Дніпрі силовики викрили українофобку.

Як повідомили в СБУ, дніпрянка – співробітниця комунальної сфери одного з ОСББ міста, просувала антиукраїнські заклики. До початку повномасштабної війни жінка часто бувала на Росії та на окупованих територіях. Ймовірно, саме тому з початку нового етапу збройної агресії РФ вона почала постити проросійський контент, звеличуючи росіян та принижувати українців.

Дніпрянка повністю повторювала маячню, яку розповідали російські пропагандисти. Українців вона називала фашистами та звинувачувала співвітчизників у національній нетерпимості. Також вона підтримувала ворогів, виправдовуючи їхні дії.

У затриманої знайшли георгіївські стрічки та ноутбук, з якого вона писала антиукраїнські висловлювання.

Антиукраїнським агітаторам повідомлено про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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