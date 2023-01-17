У Дніпрі комунальники розповіли, що в жодному разі не можна змивати в унітаз

Дуже корисна інформація!

Дуже часто, викидаючи щось в унітаз або злив ванної\душової кабінки, ми навіть не задумуємося – а чи можна це туди викидати.

У Дніпрі комунальники нагадали мешканцям, що в жодному разі не можна змивати в каналізаційні мережі:

1. Залишки їжі. Злити в унітаз зіпсований борщ, мабуть, можна. Але коли справа стосується картопляних очищень, апельсинових і кавунових кірок, кісток і кісточок від ягід, ситуація зовсім інша. Так, з часом всі ці продукти розкладуться. Але до цього вони можуть намертво забити труби в будинку.

2. Одноразові рушники. Паперові рушники щільніше туалетного паперу і гірше розчиняються у воді. Утім, виробники запевняють, що деякі види одноразових рушників можна змивати. Щоб визначитися в кожному конкретному випадку, потрібно провести невеликий експеримент. Киньте пару шматків рушника в миску з водою. Якщо через 2 години вони повністю не розчинилися, в унітаз їх краще не змивати.

3. Наповнювачі котячого туалету. Деякі наповнювачі в невеликих кількостях можна відправляти в унітаз, інші ж обов’язково потрібно викидати в відро. Усе залежить від матеріалу, який використаний при виготовленні. Силікагелеві наповнювачі і наповнювачі на основі бентонітової глини при впливі вологи моментально грудкуються, що може послужити причиною серйозного засмічення. Гранули з пресованої тирси при попаданні в воду набухають, але не так швидко. Тому свіжі грудки з такого наповнювача змивати можна, а ось спроба висипати весь лоток може закінчитися вельми плачевно.

4. Вологі серветки. Зручні і доступні, вони набули широкої популярності і ми весь час знаходимо їм нові застосування. При цьому у багатьох вологі серветки чомусь асоціюються з розчинним у воді туалетним папером. Вологі серветки частково нагадують поліетиленові пакети. Вони теж містять пластикові волокна, яким потрібні довгі роки для повного розкладання. Зрозуміло, що забити стояк така серветка може на раз-два.

5. Лейкопластир. Лейкопластирі мають синтетичну основу і не розкладаються у воді. До того ж вони можуть прилипати до інших предметів і утворювати грудки, які з часом перетворюються в засмічення.

6. Волосся з гребінця. Волосся в трубах можуть збиватися в грудки і збирати на собі залишки їжі, утворюючи забруднення, які досить складно видалити.

7. Підгузки і прокладки. Одна з найчастіших причин засмічення. Мало того, що не розкладаються, так ще й сильно збільшуються в обсязі, вбираючи вологу.

8. Ватні диски і ватні палички. Вата відмінно вбирає вологу, легко чіпляється за нерівності, тягнеться, а не рветься, і може утворювати серйозні засмічення.

9. Чайна заварка. Затримуючись в трубах, чаїнки, не кажучи вже про пакетики, формують тверді засмічення. А чайні бризки фарбують сантехніку в брудно-коричневий колір.

10. Недопалок. Сигаретні недопалки при зіткненні з водою збільшуються в об’ємі і можуть спровокувати засмічення. А в фільтрі сигарет міститься ацетат, для розкладання якого потрібно до 10 років.

11. Будівельне сміття. Цементний пил, бита штукатурка та інше будівельне сміття можуть вивести з ладу каналізацію цілого під’їзду.

Одним словом, наберіться терпіння і постарайся донести всі зазначені предмети до сміттєвого відра. Цим ви убезпечите себе від засмічення.

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