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  • У Дніпрі клієнти наливайки паскудять в укритті, хоча біля нього є туалет

У Дніпрі клієнти наливайки паскудять в укритті, хоча біля нього є туалет

Сьогодні 12:34
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На Соколі клієнти пивнички використовують укриття як туалет.

Новости Днепра про У Дніпрі клієнти наливайки паскудять в укритті, хоча біля нього є туалет

Днями дніпрянка Олена сталася свідком досить неприємного інциденту. На житловому масиві Сокіл вона побачила відвідувачів пивного кіоску, які використовували укриття як туалет, хоча поруч стояла громадська вбиральня. 

Про це йдеться на сайті міської ради. 

«На жаль, стала свідком, як з пивного кіоску вийшли двоє чоловіків, розкриваючи інтимні місця, і, вибачте, насцяли в укритті, це жах! Біля укриття є туалет!», – пише Олена.

На фото, яке вона додає, туалет справді є і стоїть поряд із укриттям. 

Новости Днепра про У Дніпрі клієнти наливайки паскудять в укритті, хоча біля нього є туалет

Насправді містяни постійно скаржаться на невідомих, котрі використовують укриття, як громадський туалет. Раніше поблизу багатьох вуличних сховищ не було вбиралень, тому таку поведінку містян можна було хоч якось пояснити. Тепер майже біля кожного стоїть біо-туалет, але паскудити там не перестали.

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Новости Днепра про У Дніпрі клієнти наливайки паскудять в укритті, хоча біля нього є туалетУкраїнська

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