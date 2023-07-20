У Дніпрі клієнти наливайки паскудять в укритті, хоча біля нього є туалет

На Соколі клієнти пивнички використовують укриття як туалет.

Днями дніпрянка Олена сталася свідком досить неприємного інциденту. На житловому масиві Сокіл вона побачила відвідувачів пивного кіоску, які використовували укриття як туалет, хоча поруч стояла громадська вбиральня.

Про це йдеться на сайті міської ради.

«На жаль, стала свідком, як з пивного кіоску вийшли двоє чоловіків, розкриваючи інтимні місця, і, вибачте, насцяли в укритті, це жах! Біля укриття є туалет!», – пише Олена.

На фото, яке вона додає, туалет справді є і стоїть поряд із укриттям.

Насправді містяни постійно скаржаться на невідомих, котрі використовують укриття, як громадський туалет. Раніше поблизу багатьох вуличних сховищ не було вбиралень, тому таку поведінку містян можна було хоч якось пояснити. Тепер майже біля кожного стоїть біо-туалет, але паскудити там не перестали.

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