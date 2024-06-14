У Дніпрі кілька років поспіль масово травлять котів: жителі району б’ють на сполох

Жителі Дніпра скаржаться на місцеву жительку, яка труїть тварин.

На території приватного сектору на вулиці Ташкентській вбивають тварин. Місцева жителька Марина розповіла, що одна жінка нібито травить щурів, а насправді позбавляється від небажаних котів та собак. Нещодавно від отрути, яку розклала дніпрянка на вулиці, постраждали двоє котів.

Марина каже, що таке відбувається не вперше. Вже кілька років сусідка отруює котів та собак.

Факт цього не приховує, типу нічого їм тут ходити на її території, – розповідає Марина у Facebook-спільноті “Проспект Мазепи – Нігояна”.

Наразі жінка намагається привернути увагу сусідів до цієї проблеми та отримати пораду щодо того, як розв’язати цю проблему та зупинити вбивства тварин.

Звертаюся до своїх друзів, колег, волонтерів там просто небайдужих. Хто стикався з такими жахливими питаннями, які важелі впливу на таких неадекватних людей ви знаходили? До кого зверталися? Гинуть десятки улюбленців. Ще вчора ці котики були живі, – зазначає Марина.

Зауважимо, що за знущанням з тварин передбачена адміністративна, а в деяких випадках навіть кримінальна відповідальність.

На людину, яка шкодить тварині, чекає штраф від 3 400 до 8 500 гривень, або адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо тварина загинула або людина поширювала заклики до насильства над тваринами – це порушення кримінального кодексу. Карається обмеженням волі від 1 до 3 років, або позбавлення волі на строк 2 до 3 з вилученням тварини. Ті самі дії у присутності неповнолітнього, від 3 до 5 років. Вбивство з особливою жорстокістю карається позбавленням волі від 5 до 8 років.

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