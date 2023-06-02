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  • У Дніпрі каратимуть тих, хто розклеює оголошення на стовпах: що чекає на порушників

У Дніпрі каратимуть тих, хто розклеює оголошення на стовпах: що чекає на порушників

Сьогодні 12:17
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У Дніпрі нагадали, що не можна обклеювати стовпи оголошеннями.

Новости Днепра про У Дніпрі каратимуть тих, хто розклеює оголошення на стовпах: що чекає на порушників

Оголошення на стовпах уже звична картина для містян. Десятки табличок та листівок, які приліпили на електроопори знаходяться там роками. Особливої популярності такий спосіб реклами набув у приватному секторі.

Як повідомили в департаменті благоустрою, розклеювання оголошень на опорах електромереж – це порушення Правил благоустрою міста Дніпра, що тягне за собою адміністративну відповідальність.

Якщо порушника, який розклеює оголошення піймають, то на нього складуть адмінпротокол, а потім призначать суму штрафу.

Розмір штрафу складає для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн, для юридичних осіб – від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі заборонили купатися на пляжах та розповіли, чи каратимуть тих, хто все ж прийде на відпочинок до води. 

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Новости Днепра про У Дніпрі каратимуть тих, хто розклеює оголошення на стовпах: що чекає на порушниківУкраїнська

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