У Дніпрі каратимуть тих, хто розклеює оголошення на стовпах: що чекає на порушників

Оголошення на стовпах уже звична картина для містян. Десятки табличок та листівок, які приліпили на електроопори знаходяться там роками. Особливої популярності такий спосіб реклами набув у приватному секторі.
Як повідомили в департаменті благоустрою, розклеювання оголошень на опорах електромереж – це порушення Правил благоустрою міста Дніпра, що тягне за собою адміністративну відповідальність.
Якщо порушника, який розклеює оголошення піймають, то на нього складуть адмінпротокол, а потім призначать суму штрафу.
Розмір штрафу складає для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн, для юридичних осіб – від 850 до 1700 грн.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі заборонили купатися на пляжах та розповіли, чи каратимуть тих, хто все ж прийде на відпочинок до води.
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