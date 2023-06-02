У Дніпрі каратимуть тих, хто розклеює оголошення на стовпах: що чекає на порушників

У Дніпрі нагадали, що не можна обклеювати стовпи оголошеннями.

Оголошення на стовпах уже звична картина для містян. Десятки табличок та листівок, які приліпили на електроопори знаходяться там роками. Особливої популярності такий спосіб реклами набув у приватному секторі.

Як повідомили в департаменті благоустрою, розклеювання оголошень на опорах електромереж – це порушення Правил благоустрою міста Дніпра, що тягне за собою адміністративну відповідальність.

Якщо порушника, який розклеює оголошення піймають, то на нього складуть адмінпротокол, а потім призначать суму штрафу.

Розмір штрафу складає для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн, для юридичних осіб – від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі заборонили купатися на пляжах та розповіли, чи каратимуть тих, хто все ж прийде на відпочинок до води.

Читайте також:

Українська

Автор: