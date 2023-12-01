У Дніпрі Hyundai збив чоловіка на інвалідному візку: що з ним

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

У четвер, 30 листопада, у Дніпрі на Запорізькому шосе сталася жахлива аварія – там водій автомобіля Hyundai збив чоловіка на інвалідному візку. Він перетинав дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що 50-річний постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його госпіталізували до лікарні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина очолила антирейтинг за кількістю ДТП із загиблими: найпоширеніші причини аварій.

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