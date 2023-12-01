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У Дніпрі Hyundai збив чоловіка на інвалідному візку: що з ним

Сьогодні 12:34
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі Hyundai збив чоловіка на інвалідному візку: що з ним

У четвер, 30 листопада, у Дніпрі на Запорізькому шосе сталася жахлива аварія – там водій автомобіля Hyundai збив чоловіка на інвалідному візку. Він перетинав дорогу в недозволеному місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що 50-річний постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його госпіталізували до лікарні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати слідчі.

Новости Днепра про У Дніпрі Hyundai збив чоловіка на інвалідному візку: що з ним

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпропетровщина очолила антирейтинг за кількістю ДТП із загиблими: найпоширеніші причини аварій.

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