У Дніпрі ходять дивні мічені долари, які ніде не приймають

У Дніпрі ходять дивні долари зі штампами.

Зараз дніпряни часто дістають свої доларові “заначки”, проте часто в пунктах обміну відмовляються приймати валюту, агрументуючи це тим що купюри або старі, або пошкоджені. Іноді на грошах намальовані дивні позначки, через які їх не хочуть брати в обмінниках або беруть, але за шалену комісію.

З такою проблемою стикнувся дніпрянин Сергій, який розповів про дивні мічені долари. За його словами, йому відмовили у всіх банках, куди він звернувся, а в обмінниках погодилися обміняти валюту, але назвали ціну на 12-15% дешевше від звичайного курсу.

Дніпряни припустили, що ці долари могли потрапити до Дніпра з африканських країн, де таким чином позначають справжні американські купюри. Далі дійшли до конспірологічних теорій: ця валюта була в руках мексиканських наркоторговців. Можливо ці печатки ставлять закордонні банки та великі компанії, які працюють із готівкою. Вони їх перераховують, пакують та на верхню купюру ставлять друк. Проте, що насправді означають ці штампи ніхто не знає.

У коментарях дніпряни запропонували обміняти валюту в терміналах банків. Для цього треба мати валютний рахунок в цій фінустанові, а потім поповнити рахунок. Пізніше їх можна забрати в касі банку.

Крім цього, деякі банки все ж приймають мічені долари за нормальним курсом, але тут треба знайти таке місце.

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