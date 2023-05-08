У Дніпрі хочуть вшанувати пам’ять Максима Семенова та встановити меморіальну плиту: як це буде

У Дніпрі хочуть вшанувати пам'ять загиблого активіста Максима Семенова.

Таку пропозицію озвучив головний художник Дніпра Сергій Білопольський.

За його словами, минув вже рік з дня загибелі Максима Семенова, тому в Дніпрі роздумують над тим, щоб встановити меморіальну табличку, щоб містяни не забули ім’я спортсмена.

Розмістити плиту планують в сквері, який назвали на честь активіста. За словами головного художника Дніпра, уже є макет меморіальної мінімалістичної таблички, яку хочуть встановити найближчим часом. Вона буде зроблена із нержавіючої сталі та вмонтована в дорожню плитку.

На пам’ятну табличку хочуть додати QR-код. Просканувавши його, відвідувачі потраплятимуть на сайт з інформацією про активіста. Сергій Білопольский зауважив, що вже є люди, які визвалися придбати та підтримувати домен із сайтом в майбутньому — це представники Дніпровської асоціації велосипедистів, яку очолював Максим Семенов. Втім, ще остаточного рішення щодо того, хто займатиметься обслуговуванням сайту немає.

Крім цього, у планах облаштувати стилізований меморіал.

Щоб ім’я Максима в місті не згасало (роботи з проєктування вже ведуться), – зауважив Білопольський.

Ось такий вигляд матиме табличка:

Хто такий Максим Семенов? Максим Семенов до повномасштабної війни очолював обласну асоціацію екстремальних видів спорту, був засновником Дніпровської асоціації велосипедистів. Активіст втілив в життя низку проєктів з популяризації спорту та активного способу життя. Семенов долучився до проєктування першого дніпровського скейт-парку, паркур-майданчику та активно боровся за розвиток велосипедної інфраструктури Дніпра. Він пішов добровольцем на фронт і загинув, захищаючи Україну. Восени на його честь перейменували сквер Євгена Клочка. Тепер він називається сквер Максима Семенова. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі друзі загиблого тренера виконають на його честь героїчний комплекс “Мерфі”

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