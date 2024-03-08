У Дніпрі хочуть послабити заборону на продаж алкоголю у вечірні години

У Дніпрі хочуть дозволити продавати алкоголь зранку та ввечері.

Наразі, аби купити вино/пиво/горілку в супермаркеті/магазині треба чекати до 7 ранку або встигнути зробити покупку до 22:00. Проте міська рада планує скасувати заборону на продаж алкоголю вночі, яка діє з 2018 року.

Відповідний проєкт рішення з’явився на сайті міськради Дніпра 8 березня.

У міськраді пропонують заборонити продавати спиртні лише під час комендантської години, коли всі заклади й так закриті. А вже після війни, коли всі обмеження воєнного стану знімуть, дніпряни знову зможуть купляти алкоголь цілодобово.

Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на час комендантської години в Дніпрі на період дії воєнного стану, — зазначено в документі.

Зауважимо! Станом на зараз це лише проєкт рішення, за який ще мають проголосувати місцеві депутати та підписати міський голова.

Якщо документ ухвалять, то мешканці Дніпра отримають ще +4 години на добу аби придбати алкоголь з 5:00 до 0:00 поки не діє комендантська година.

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