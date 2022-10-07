Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

Сьогодні 19:15
просмотров

Він багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту.

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

Зараз друзі, колеги і близькі знайомі створили петицію про перейменування однієї з вулиць міста на його честь.

«Максим Семенов загинув у травні 2022 року. Він пішов боронити нас у 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду. Перебуваючи на передовій Донецького напрямку, дніпрянин поліг через розірвану міну. Ми маємо віддати шану Героєві, який у Дніпрі стояв за здорове життя та розвиток спорту, а на передовій – за наші життя та волю», – йдеться у тексті петиції.

До кінця збору підписів залишилось 87 днів.

Нагадаємо, що у Максима залишилась дружина та двоє дітей – Марк та Ніка.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса СеменоваУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса СеменоваРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб

    Збройні сили України за добу відбили атаки росіян у районах…

    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі

    Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном –…

    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

    5 жовтня в Новомосковському районі знайшли 45-річного мешканця села Кільчень,…

    Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:27
    Над Дніпром помітили рідкісні перисті хмари (ФОТО)

    Сьогодні мешканці Дніпра можуть помилуватися незвичайними хмарами - перистими.

    Наверх