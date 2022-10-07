У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

Він багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту.

Зараз друзі, колеги і близькі знайомі створили петицію про перейменування однієї з вулиць міста на його честь.

«Максим Семенов загинув у травні 2022 року. Він пішов боронити нас у 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду. Перебуваючи на передовій Донецького напрямку, дніпрянин поліг через розірвану міну. Ми маємо віддати шану Героєві, який у Дніпрі стояв за здорове життя та розвиток спорту, а на передовій – за наші життя та волю», – йдеться у тексті петиції.

До кінця збору підписів залишилось 87 днів.

Нагадаємо, що у Максима залишилась дружина та двоє дітей – Марк та Ніка.

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