У Дніпрі хочуть перейменувати одну з вулиць на честь Героїв УПА

Про відповідну ініціативу розповів на особистій сторінці у Facebook громадський діяч Сергій Волинець.
За його словами, ідея з ушануванням пам’яті вояків УПА у топоніміці міста не нова. Зокрема, минулого року Сергій направив до міської ради два звернення з відповідною пропозицією. Проте на цьому тижні до влади Дніпра звернулися й представники інших громадських організацій та благодійних фондів.
Серед них: благодійний фонд “Українська традиція” (колективне звернення від членів Фонду), обласна організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів, громадська організація “Козацька кабиця” та громадський фонд “Сила Дніпра”.
“Відомо про близько 20 груп підпільників з Дніпропетровщини, які відійшли до лав Повстанської Армії. На сьогодні встановлені десятки їхніх імен. Лишаються невідомими ще десятки упівців, зокрема, з Лоц-Кам’янки, Нижньодніпровська, Таромського, Кам’янського, Карнаухівки, колишніх Верхньодніпровського, Широківського, Солонянського, Софіївського районів області. Крім того, з Дніпром тісно переплетені життя та діяльність таких відомих діячів УПА, як: Василь Кук, Омелян Логуш, Михайло Медвідь, Петро Олійник, Тарас Онишкевич, Юрій Федорук, Василь Худенко”, – наголосив активіст.
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