У Дніпрі хочуть перейменувати одну з вулиць на честь Героїв УПА

Активісти Дніпра пропонують перейменувати одну з вулиць міста на честь Героїв Української повстанської армії.

Про відповідну ініціативу розповів на особистій сторінці у Facebook громадський діяч Сергій Волинець.

За його словами, ідея з ушануванням пам’яті вояків УПА у топоніміці міста не нова. Зокрема, минулого року Сергій направив до міської ради два звернення з відповідною пропозицією. Проте на цьому тижні до влади Дніпра звернулися й представники інших громадських організацій та благодійних фондів.

Серед них: благодійний фонд “Українська традиція” (колективне звернення від членів Фонду), обласна організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів, громадська організація “Козацька кабиця” та громадський фонд “Сила Дніпра”.

Волинець нагадав, що уродженці Дніпра та Дніпропетровської області також воювали в УПА. “Відомо про близько 20 груп підпільників з Дніпропетровщини, які відійшли до лав Повстанської Армії. На сьогодні встановлені десятки їхніх імен. Лишаються невідомими ще десятки упівців, зокрема, з Лоц-Кам’янки, Нижньодніпровська, Таромського, Кам’янського, Карнаухівки, колишніх Верхньодніпровського, Широківського, Солонянського, Софіївського районів області. Крім того, з Дніпром тісно переплетені життя та діяльність таких відомих діячів УПА, як: Василь Кук, Омелян Логуш, Михайло Медвідь, Петро Олійник, Тарас Онишкевич, Юрій Федорук, Василь Худенко”, – наголосив активіст.

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