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  • У Дніпрі хірурги дивом дістали кулю, яка застрягла у шиї пораненого бійця

У Дніпрі хірурги дивом дістали кулю, яка застрягла у шиї пораненого бійця

Сьогодні 10:34
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У Дніпрі рятували військового, у тілі якого застрягла куля.

Новости Днепра про У Дніпрі хірурги дивом дістали кулю, яка застрягла у шиї пораненого бійця

У лікарні Дніпра прооперували Руслана – військового, який отримав важке поранення на фронті. Ворожа куля вибила чоловіку око та застрягла в шийних хребцях. 6 серпня йому зробили складну операцію, дивом витягнувши з тіла смертоносне залізяччя. 

Головний лікар медзакладу Дніпра Сергій повідомив, що операція пройшла успішно.

Двічі не помирають… Тільки що руки хірургів, професора Олександра Ковтуненко і завідувача центру нейрохірургії хребта та спинного мозку Дмитро Овчаренко, створили диво – трансоральним доступом дістали смертоносну кулю з хребця Руслана, зберігши йому повноцінне людське життя, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про Руслана, якого після важкого поранення рятують у рідному місті. 

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Новости Днепра про У Дніпрі хірурги дивом дістали кулю, яка застрягла у шиї пораненого бійцяУкраїнська

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