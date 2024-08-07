У Дніпрі хірурги дивом дістали кулю, яка застрягла у шиї пораненого бійця

У лікарні Дніпра прооперували Руслана – військового, який отримав важке поранення на фронті. Ворожа куля вибила чоловіку око та застрягла в шийних хребцях. 6 серпня йому зробили складну операцію, дивом витягнувши з тіла смертоносне залізяччя.
Головний лікар медзакладу Дніпра Сергій повідомив, що операція пройшла успішно.
Двічі не помирають… Тільки що руки хірургів, професора Олександра Ковтуненко і завідувача центру нейрохірургії хребта та спинного мозку Дмитро Овчаренко, створили диво – трансоральним доступом дістали смертоносну кулю з хребця Руслана, зберігши йому повноцінне людське життя, – написав він.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про Руслана, якого після важкого поранення рятують у рідному місті.
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