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У Дніпрі гвардійці виявили чоловіка, який з ножем розгулював містом

Сьогодні 15:34
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У Дніпрі виявили чоловіка з ножем у людному місці.

Новости Днепра про У Дніпрі гвардійці виявили чоловіка, який з ножем розгулював містом

Про це повідомляє 31 Бригада ім. генерал-майора Олександра Радієвського НГУ у соцмережах.

З ножем розгулював Дніпром, – гвардійці виявили чоловіка, який з холодною зброєю знаходився у людному місці. Під час несення служби у співпраці з Національною поліцією України у 47-річного громадянина виявили холодну зброю, а саме ніж, який він носив при собі, – йдеться у дописі Нацгвардійців.
 
Для документування правопорушення на місце прибула слідчо-оперативна група Нацполіції.
 
В діях чоловіка вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 263 ККУ.
 
Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
 
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі у парку Глоби люди купаються в озері.
 
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Новости Днепра про У Дніпрі гвардійці виявили чоловіка, який з ножем розгулював містомУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі гвардійці виявили чоловіка, який з ножем розгулював містомРусский

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