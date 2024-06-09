У Дніпрі гвардійці виявили чоловіка, який з ножем розгулював містом

Про це повідомляє 31 Бригада ім. генерал-майора Олександра Радієвського НГУ у соцмережах.
З ножем розгулював Дніпром, – гвардійці виявили чоловіка, який з холодною зброєю знаходився у людному місці. Під час несення служби у співпраці з Національною поліцією України у 47-річного громадянина виявили холодну зброю, а саме ніж, який він носив при собі, – йдеться у дописі Нацгвардійців.
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