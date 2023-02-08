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У Дніпрі грають в баскетбол візками з супермаркету (ФОТО)

Сьогодні 12:43
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У Дніпрі вигадали новий "спорт".

Новости Днепра про У Дніпрі грають в баскетбол візками з супермаркету (ФОТО)

На проспекті Гагаріна в Дніпрі місцеві мешканці вигадали новий спосіб “гри” в баскетбол. Невідомі замість меча закинули в кільце продуктовий візок з супермаркету. Незвичною знахідкою поділилися місцеві мешканці в телеграм-каналі. 

Судячи з фото, кільце для баскетболу прикріпили до дерева, щоб діти могли займатися спортом. Але хтось вирішив пожартувати та закинути туди візок. Тепер дніпряни будуть думати, як дістати його звідти.

Новости Днепра про У Дніпрі грають в баскетбол візками з супермаркету (ФОТО)

Нагадаємо, раніше на дитячому майданчику в Індустріальному районі Дніпра піймали чоловіка, який залишав там закладки з наркотиками. 

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Новости Днепра про У Дніпрі грають в баскетбол візками з супермаркету (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі грають в баскетбол візками з супермаркету (ФОТО)Русский

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#новини Дніпра #проспект Гагарина #спорт
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