У Дніпрі грають в баскетбол візками з супермаркету (ФОТО)

У Дніпрі вигадали новий "спорт".

На проспекті Гагаріна в Дніпрі місцеві мешканці вигадали новий спосіб “гри” в баскетбол. Невідомі замість меча закинули в кільце продуктовий візок з супермаркету. Незвичною знахідкою поділилися місцеві мешканці в телеграм-каналі.

Судячи з фото, кільце для баскетболу прикріпили до дерева, щоб діти могли займатися спортом. Але хтось вирішив пожартувати та закинути туди візок. Тепер дніпряни будуть думати, як дістати його звідти.

Нагадаємо, раніше на дитячому майданчику в Індустріальному районі Дніпра піймали чоловіка, який залишав там закладки з наркотиками.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: