У Дніпрі гостро не вистачає водіїв трамваїв та кондукторів: вакансії

Про це йдеться у публікаціїї Дніпровської міської ради:
У Дніпрі КП «Дніпровський електротранспорт» відчуває гостру нестачу кадрів. Підприємству не вистачає водіїв, кондукторів, обслужного персоналу депо та технічних працівників.
У дописі зазначили, що це повя’зано з тим, що на комунальних підприємствах на сьогодні мобілізовано вже 180 співробітників.
Незважаючи на зниження випуску транспорту на маршрути, складнощі виникають через відпустки або лікарняні у водіїв.
Відомо, з початку повномасштабного вторгення кількість водіїв КП “Дніпровський електространспорт” знизилась на 42 особи.
Останній набір учнів у навчально-виробничому центрі КП «Дніпровський електротранспорт» склав лише 12 осіб із 60 можливих.
Зараз набирають нову групу до школи водіїв. Навчання безкоштовне, воно триває 3,5 місяці. На цей час виплачується щомісячна стипендія 8 100 грн. Є можливість безкоштовного проживання в гуртожитку. Водіям, які пройшли навчання, ми гарантуємо працевлаштування. У нас також навчаються й ВПО. З початку війни електротранспорт прийняв на роботу 142 внутрішньо переміщені особи, — прокоментував Нікіта Керенцев, провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міськради.
Зареєструватися на курси можна через онлайн-анкету або за телефонами: 056-373-92-13, 093-459-54-83, 063-616-70-56.
Окрім того, з аналогічною проблемою зіткнулися міські приватні автротранспортні компанії: спостерігається серйозна нестача водіїв, слюсарів та механіків.
25 одиниць техніки не виходять на маршрути саме тому, що нема кому ними керувати, — підкреслив Володимир Нахутін, директор приватного автотранспортного підприємства.
Деталі щодо вакансій можна дізнатися за телефонами:
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у комунальних підприємствах Дніпра не вистачає працівників: які вакансії пропонують.
Читайте також:
Автор:
78-річний Володимир Ніколаєв з Дніпра став Героєм України за донорство…
У Дніпрі перекриють тротуар та звузять проїзну частину на двох…
На Дніпропетровщині існує старовинний козацький цвинтар.
На одній з вулиць Дніпра жінка випала з вікна п'ятого…