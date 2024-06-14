У Дніпрі гостро не вистачає водіїв трамваїв та кондукторів: вакансії

Комунальному підприємству "Дніпровський електротранспорт" бракує працівників.

Про це йдеться у публікаціїї Дніпровської міської ради:

У Дніпрі КП «Дніпровський електротранспорт» відчуває гостру нестачу кадрів. Підприємству не вистачає водіїв, кондукторів, обслужного персоналу депо та технічних працівників.

У дописі зазначили, що це повя’зано з тим, що на комунальних підприємствах на сьогодні мобілізовано вже 180 співробітників.

Незважаючи на зниження випуску транспорту на маршрути, складнощі виникають через відпустки або лікарняні у водіїв.

Відомо, з початку повномасштабного вторгення кількість водіїв КП “Дніпровський електространспорт” знизилась на 42 особи.

Останній набір учнів у навчально-виробничому центрі КП «Дніпровський електротранспорт» склав лише 12 осіб із 60 можливих.

Зараз набирають нову групу до школи водіїв. Навчання безкоштовне, воно триває 3,5 місяці. На цей час виплачується щомісячна стипендія 8 100 грн. Є можливість безкоштовного проживання в гуртожитку. Водіям, які пройшли навчання, ми гарантуємо працевлаштування. У нас також навчаються й ВПО. З початку війни електротранспорт прийняв на роботу 142 внутрішньо переміщені особи, — прокоментував Нікіта Керенцев, провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міськради.

Зареєструватися на курси можна через онлайн-анкету або за телефонами: 056-373-92-13, 093-459-54-83, 063-616-70-56.

Окрім того, з аналогічною проблемою зіткнулися міські приватні автротранспортні компанії: спостерігається серйозна нестача водіїв, слюсарів та механіків.

25 одиниць техніки не виходять на маршрути саме тому, що нема кому ними керувати, — підкреслив Володимир Нахутін, директор приватного автотранспортного підприємства.

Деталі щодо вакансій можна дізнатися за телефонами:

ТОВ «С.М.І.Т.» – 097 970 60 00

ТДВ «ДАТП 11205» – 067 797 64 69

ПАТ «ДАТП 11203» – 095 203 39 58

ТОВ «Автотранссервіс» – 050 057 25 27

ТОВ «ДніпроБас» – 096 753 73 38

ПВСП СТО «Карлссон» – 067 633 57 77

ТОВ ВКФ «Ігрек» – 095 247 71 68, 095 314 96 88

ТОВ ВФ «Технополіс» – 096 313 26 32

ТОВ «АТП 11231» – 067 613 77 88

Автобусна колона КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міськради – 099 001 01 35

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у комунальних підприємствах Дніпра не вистачає працівників: які вакансії пропонують.

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