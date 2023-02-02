У Дніпрі горіло профучилище (ФОТО)

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, сьогодні зранку в приміщенні профучилища виникла пожежа. Це сталося в навчальному корпусі установили середньої профосвіти в Чечелівському районі Дніпра.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у майстерні учбового класу, розташованого на другому поверсі 4-поверхової будівлі.
Зазначається, що коли рятувальники приїхали на місце, в училищі нікого не було. Загиблих та травмованих немає.
Пожежу загасили через півгодини. Вогнем пошкоджено підлогу та шафу у приміщенні майстерні на площі 4 кв.м.
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