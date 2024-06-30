У Дніпрі електричка переїхала чоловіка

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
Трагедія сталася вчора, 29 червня, на залізничній станції Ксенівка.
Трагедія сталася о 12 годині. За попередніми даними, 73-річний чоловік намагався перейти колії по переходу.
Машиніст електрички Синельникове-Кам’янське намагався загальмувати, але не встиг.
Чоловік загинув на місці від отриманих травм.
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