У Дніпрі електротранспорт відновив свою роботу: маршрути та розклад

Сьогодні, 27 січня, у Дніпрі електротранспорт відновив свою роботу.

На маршрутах працюють наступні технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Усього 37 транспортних засобів;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Усього 50 вагонів.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 87 одиниць рухомого складу.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили у департаменті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 788 транспортних засобів (з них 149 – автобуси великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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