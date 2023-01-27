У Дніпрі електротранспорт відновив свою роботу: маршрути та розклад

На маршрутах працюють наступні технічні рейси:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 87 одиниць рухомого складу.
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.
Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили у департаменті.
Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 788 транспортних засобів (з них 149 – автобуси великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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