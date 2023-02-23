У Дніпрі експрацівник органу місцевого самоврядування звеличував РФ та підтримував окупантів

На Дніпропетровщині затримали трьох ймовірних колаборантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, за словами СБУ, вони затримали мешканця Павлограду, який активно підтримував Росію. Чоловік схиляв своїх знайомих визнати дії ворога, як “визволення” українців від “нацистів”. А у соцмережах він публікував пости підтримки російської “СВО”.

Крім цього, у Дніпрі затримали співробітника підприємства у сфері пасажирських перевезень. Чоловік має російські корені, і незважаючи на те, що майже все життя прожив в Україні, він притримувався проросійських поглядів. Він зачитувався пропагандистськими ресурсами та вихваляв дії армії РФ по “звільненню від української окупації”. Чоловік також підтримував псевдо-референдуми.

У Дніпрі силовики встановили ще одного фаната РФ. Чоловік – колишній працівник органів місцевого самоврядування. Він публічно заперечував агресію РФ та підтримував окупацію нею України. Дніпрянин закликав співвітчизників співпрацювати з окупантами та підтримувати дії Росії. Він глорифікував дії ворожої армії, називаючи їх “визвольними”, і дискредитував керівництво нашої держави.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії РФ.

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