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  • У Дніпрі експрацівник органу місцевого самоврядування звеличував РФ та підтримував окупантів

У Дніпрі експрацівник органу місцевого самоврядування звеличував РФ та підтримував окупантів

Сьогодні 17:03
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На Дніпропетровщині затримали трьох ймовірних колаборантів.

Новости Днепра про У Дніпрі експрацівник органу місцевого самоврядування звеличував РФ та підтримував окупантів

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

Так, за словами СБУ, вони затримали мешканця Павлограду, який активно підтримував Росію. Чоловік схиляв своїх знайомих визнати дії ворога, як “визволення” українців від “нацистів”. А у соцмережах він публікував пости підтримки російської “СВО”.

Крім цього, у Дніпрі затримали співробітника підприємства у сфері пасажирських перевезень. Чоловік має російські корені, і незважаючи на те, що майже все життя прожив в Україні, він притримувався проросійських поглядів. Він зачитувався пропагандистськими ресурсами та вихваляв дії армії РФ по “звільненню від української окупації”. Чоловік також підтримував псевдо-референдуми. 

Новости Днепра про У Дніпрі експрацівник органу місцевого самоврядування звеличував РФ та підтримував окупантів

У Дніпрі силовики встановили ще одного фаната РФ. Чоловік – колишній працівник органів місцевого самоврядування. Він публічно заперечував агресію РФ та підтримував окупацію нею України. Дніпрянин закликав співвітчизників співпрацювати з окупантами та підтримувати дії Росії. Він глорифікував дії ворожої армії, називаючи їх “визвольними”, і дискредитував керівництво нашої держави.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії РФ.  

Новости Днепра про У Дніпрі експрацівник органу місцевого самоврядування звеличував РФ та підтримував окупантів

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Новости Днепра про У Дніпрі експрацівник органу місцевого самоврядування звеличував РФ та підтримував окупантівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі експрацівник органу місцевого самоврядування звеличував РФ та підтримував окупантівРусский

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