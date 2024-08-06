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  • У Дніпрі директор будівельної компанії піде під суд за розкрадання майже 1 млн грн: у чому річ

У Дніпрі директор будівельної компанії піде під суд за розкрадання майже 1 млн грн: у чому річ

Сьогодні 15:25
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У Дніпрі судитимуть директора ТОВ за зловживання повноваженнями.

Новости Днепра про У Дніпрі директор будівельної компанії піде під суд за розкрадання майже 1 млн грн: у чому річ

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, з травня по червень 2019 року 52-річний директор ТОВ виконуючи технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд, як інженер технічного нагляду особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ акти виконаних робіт, які містили недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності.

Таким чином було завдано державі збитків на загальну суму понад 900 000 грн.

Йому інкримінують зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді спричинення матеріальних збитків. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі директор будівельної компанії піде під суд за розкрадання майже 1 млн грн: у чому річ

Новости Днепра про У Дніпрі директор будівельної компанії піде під суд за розкрадання майже 1 млн грн: у чому річ

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Новости Днепра про У Дніпрі директор будівельної компанії піде під суд за розкрадання майже 1 млн грн: у чому річУкраїнська

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