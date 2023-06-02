У Дніпрі директор благодійного фонду вивозив “ухилянтів” під видом волонтерів: деталі

Директор благодійного фонду із Дніпра вивозив військовозобов'язаниз за кордон, як "волонтерів".

СБУ розкрила чергову схему виїзду “ухилянтів” за межі України. Так, у восьми обласних центрах діяли люди, які допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон. За свої послуги вони брали від 1 тисячі доларів до 10 тисяч.

Зокрема, у Дніпрі кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював “ухилянтів” як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги. Але насправді вони нічого не робили.

Усе це робилося через систему “шлях”, куди вносяться дані про волонтерів, яким дійсно необхідно виїхати за межі країни та привезти військову чи гуманітарку допомогу.

Також затримання проходили у Києві, Кіровоградщині, Запоріжжі Житомирщині, Закарпатті, Миколаєві та Вінниці.

До прикладу, у сусідньому Запоріжжі затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тисяч доларів.

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