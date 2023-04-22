У Дніпрі двоє підлітків напали на чоловіка та пограбували його: це потрапило на відео

У Дніпрі на вулиці Байкальській двоє підлітків напали на 48-річного чоловіка, після чого пограбували його. Момент злочину зафіксували камери відеоспостереження.

Інцидент стався 20 квітня приблизно о 18:00. Поліція Дніпропетровської області розмістила запис з камер відеоспостереження, на якому зафіксовані дії зловмисників.

Спочатку хлопці стежили за своєю жертвою, а у менш людному місці напали на нього, побили та забрали сумку з особистими речами. Зокрема, там був телефон та гаманець з готівкою.

Правоохоронці знайшли та затримали грабіжників. Ними виявилися хлопці 16 та 18 років з Новомосковська. Вкрадене вже повернули власнику. Наразі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: