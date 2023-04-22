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  • У Дніпрі двоє підлітків напали на чоловіка та пограбували його: це потрапило на відео

У Дніпрі двоє підлітків напали на чоловіка та пограбували його: це потрапило на відео

Сьогодні 10:24
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У Дніпрі на вулиці Байкальській двоє підлітків напали на 48-річного чоловіка, після чого пограбували його. Момент злочину зафіксували камери відеоспостереження.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє підлітків напали на чоловіка та пограбували його: це потрапило на відео

Інцидент стався 20 квітня приблизно о 18:00. Поліція Дніпропетровської області розмістила запис з камер відеоспостереження, на якому зафіксовані дії зловмисників. 

Спочатку хлопці стежили за своєю жертвою, а у менш людному місці напали на нього, побили та забрали сумку з особистими речами. Зокрема, там був телефон та гаманець з готівкою. 

Новости Днепра про У Дніпрі двоє підлітків напали на чоловіка та пограбували його: це потрапило на відео

Правоохоронці знайшли та затримали грабіжників. Ними виявилися хлопці 16 та 18 років з Новомосковська. Вкрадене вже повернули власнику. Наразі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. 

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Новости Днепра про У Дніпрі двоє підлітків напали на чоловіка та пограбували його: це потрапило на відеоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі двоє підлітків напали на чоловіка та пограбували його: це потрапило на відеоРусский

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