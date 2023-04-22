У Дніпрі двоє підлітків напали на чоловіка та пограбували його: це потрапило на відео

Інцидент стався 20 квітня приблизно о 18:00. Поліція Дніпропетровської області розмістила запис з камер відеоспостереження, на якому зафіксовані дії зловмисників.
Спочатку хлопці стежили за своєю жертвою, а у менш людному місці напали на нього, побили та забрали сумку з особистими речами. Зокрема, там був телефон та гаманець з готівкою.
Правоохоронці знайшли та затримали грабіжників. Ними виявилися хлопці 16 та 18 років з Новомосковська. Вкрадене вже повернули власнику. Наразі зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Читайте також:
Анна Кравчук
Автор:
Поки одні громадяни ладні віддати останнє, аби допомогти ЗСУ та…
Ще у 2022 році стало відомо, що мешканець Марганця Нікопольського…
Ніч на Дніпропетровщині, на щастя, минула спокійно. Проте ввечері 21…
У Дніпрі за минулу добу на електронну пошту кол-центру СБУ…