У Дніпрі двоє чоловіків вкрали електросамокати “на потреби ЗСУ”

У Дніпрі чоловіки хотіли витягти акумулятори із шерінгових самокатів.

На проспекті Героїв двоє чоловіків 34 та 38 років поцупили шерінгові самокати. Крадіїв вистежив представник компанії, яка займалася їхнім прокатом, пише “Дніпро Оперативне”.

Пізніше чоловіків затримали поліціянти. Як виявилося, вони забрали самокати з вулиці та погрузили до свого автомобіля. Після цього вони залишили їх в своєму гаражі на вулиці Космічній.

Свої дії чоловіки пояснили тим, що начебто хотіли дістати з самокатів акумулятори та передати їх на потреби ЗСУ. Наразі з ними працює поліція.

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