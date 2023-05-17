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У Дніпрі двоє чоловіків наловили карасиків на понад 150 тис. грн

Сьогодні 16:32
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Нагадуємо, у Дніпропетровській області діє нерестова заборона.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків наловили карасиків на понад 150 тис. грн

Сьогодні вранці, 17 травня, працівники водної поліції спільно з рибоохоронним патрулем під час патрулювання прибережної зони в Самарському районі виявили двох місцевих жителів з мішком свіжовиловленої риби.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як з’ясувалося, двоє місцевих жителів 26 та 45 років ловили рибу за допомогою двох сіток.

Правоохоронці вилучили майже 100 карасів – загальною вартістю понад 150 тисяч гривень. Рибу випустили назад у воду.

Дії чоловіків кваліфікують за ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків наловили карасиків на понад 150 тис. грн

Детальніше про нерестову заборону читайте тут.

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