У Дніпрі двірник залишив гігантську вітальну листівку на дитячому майданчику (ФОТО)

8 березня – Міжнародний жіночий день, і хоча цього року через воєнний стан в Україні сьогодні немає вихідного, проте багато хто поздоровляє жінок зі святом.
Так, вранці в одному із дворів з’явився гігантський напис. Фотографією поділилися в телеграм-каналі “ХД. Дніпро”. Містяни впевнені, що послання залишив місцевий двірник.
Двірник привітав жінок з 8 березня, – написали дніпряни.
Якщо придивитися, то окрім напису “з 8 березням”, на землі намальовані хвилясті орнаменти, такі як зазвичай можна побачити на вітальних листівках.
Раніше ми писали скільки коштують квіти зранку 8 березня та чи є святковий ажіотаж.
Нагадаємо, днями у Дніпрі помітили продавчиню, яка торгувала квітами посеред паркувального місця для людей з інвалідністю. А вулицями ходили люди-клумби.
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