У Дніпрі двічі за ніч «мінували» будівлю СБУ: коментар поліції

Так, сьогодні вночі двічі повідомляли на лінію “102” про “замінування” будівлі СБУ.
Як нам повідомили у поліції, правоохоронці відразу виїхали на місце для обстеження території та пошуку вибухонебезпечних предметів.
На щастя, повідомлення виявилися хибними.
Зазначимо, що останнім часом у Дніпрі активізувалися “мінери”. Усе частіше до поліції надходять повідомлення про “замінування” торговельних центів, адміністративних будівель, шкіл, вокзалів, пологових будинків тощо. Усі випадки хибні.
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