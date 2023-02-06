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У Дніпрі двічі за ніч «мінували» будівлю СБУ: коментар поліції

Сьогодні 11:22
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У Дніпрі продовжують діяти "мінери".

Новости Днепра про У Дніпрі двічі за ніч «мінували» будівлю СБУ: коментар поліції

Так, сьогодні вночі двічі повідомляли на лінію “102” про “замінування” будівлі СБУ.

Як нам повідомили у поліції, правоохоронці відразу виїхали на місце для обстеження території та пошуку вибухонебезпечних предметів.

На щастя, повідомлення виявилися хибними.

Зазначимо, що останнім часом у Дніпрі активізувалися “мінери”. Усе частіше до поліції надходять повідомлення про “замінування” торговельних центів, адміністративних будівель, шкіл, вокзалів, пологових будинків тощо. Усі випадки хибні.

Також читайте: у Дніпрі 79-річний дідусь “замінував” 6 будинків, бо обурений відключеннями світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі двічі за ніч «мінували» будівлю СБУ: коментар поліціїУкраїнська

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