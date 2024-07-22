У Дніпрі двічі за добу шукали вибухівку в будівлі СБУ та торговельних центрах

У Дніпрі знову перевіряли інформацію про замінування низки будівель. .

Минулої доби, 21 липня, у Дніпрі до правоохоронців двічі надходила інформація від невідомих осіб про замінування низки будівель у Дніпрі. Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради Дніпра.

Зокрема, невідомі двічі повідомили про замінування будівлі СБУ, а також вокзалу та торговельних центрів. Поліція обстежила 42 приміщення, проте жодних вибухових предметів не було знайдено.

Інформація про замінування виявилася хибною.

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