Мешканці вул. Кривоноса у Індустріальному районі Дніпра жаліються, що нечистоти від приватної фабрики розливаються двома вулицями.
На думку дніпрян, причина цього – недбалість фабрики Ювілейної (пральня-хімчистка на вулиці Верещагіна, 107). Вона приймає незаконні зливи у власну каналізацію на своїй території, через що вулиці Травневу і Кривоноса постійно заливає нечистотами.
За словами дніпрян, тільки за 17 лютого зафіксовано 8 випадків зливу відходів.
Мешканці прилеглих вулиць, за їхніми словами, потерпають від проблеми вже протягом 5 років. Належний стан своєї мережі фабрика не підтримує, на звернення не реагує, про це пише Геннадій Корбан в своєму телеграм-каналі.
Зазначається, що КП “Дніпроводоканал” починає роботи, що триватимуть не менше тижня. А також направить звернення до правоохоронних органів, екологічної інспекції та прокуратури.
В якості доказів дніпряни зняли відео.
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