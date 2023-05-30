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У Дніпрі два трамваї змінять свої маршрути 30 травня

Сьогодні 08:30
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У вівторок, 30 травня, у Дніпрі трамваї №18 та 19 на декілька годин змінять свої маршрути.

Новости Днепра про У Дніпрі два трамваї змінять свої маршрути 30 травня

З 11:00 до 14:00 трамваї №18 та 19 курсуватимуть за скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду на ж/м Лівобережний-3.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на просп. Миру.

Усі інші трамваї та тролейбуси працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

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Новости Днепра про У Дніпрі два трамваї змінять свої маршрути 30 травняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі два трамваї змінять свої маршрути 30 травняРусский

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