У Дніпрі два трамваї змінять свої маршрути 30 травня

З 11:00 до 14:00 трамваї №18 та 19 курсуватимуть за скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду на ж/м Лівобережний-3.
Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на просп. Миру.
Усі інші трамваї та тролейбуси працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:
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